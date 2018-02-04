Румынский бизнесмен: русские хотят торговать с нами, а не воевать, но Бухарест не субсидирует проекты по экспорту мебели нашей страны за рубеж

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Румынский бизнесмен Габриел Антониу Лавринчик, представляющий мебельную индустрию своей страны в России, других бывших союзных республиках, странах Европы и Азии считает, что именно этот сегмент экономики может стать визитной карточкой Румынии на международном рынке.

"Мы, румыны, можем вывести свою мебель на международный уровень так, как немцы сделали с автомобилями марки "Мерседес"", — отметил для журналистов Лавринчик, являющийся коммерческим директором компании Simex.

По его словам, реальные деньги от реализации румынской мебели поступают как раз из России.

"Русские знают и желают получить нашу продукцию. Например, если в любом городе бывшего СССР вы спрашиваете, какую мебель человек предпочел бы, он ответит — румынскую. Если вы его спросите, почему именно румынскую, вы услышите такие прекрасные слова о Румынии, какие никогда и ни от кого не услышали бы, даже от самых пламенных патриотов", — подчеркнул Лавринчик.

В беседе с корреспондентом Sputnik он заметил, что государство в Румынии не поддерживает мебельную индустрию — участие в международных экспозициях не финансируется, нет диалога с иностранными импортерами, обращающимися в госучреждения.

"Бухарест полностью игнорирует интерес России к румынской мебели. Русские не хотят воевать, они хотят хорошо торговать", — заключил бизнесмен.