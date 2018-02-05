Депутат Госдумы о решении МОК: это "чистый расизм"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что "отказ российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду в Южной Корее подтверждает яркую политическую ангажированность в отношении российского спорта"

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию в спорте.

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Он заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом россиян на Игры в Пхенчхан – это "чистый расизм в отношении России, который дискредитирует принципы олимпийского движения".

Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи.

Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

"Реакция МОК на решение CAS была ожидаема. Отказ нашим спортсменам в приглашении на Олимпиаду в Южной Корее в очередной раз подтверждает яркую политическую ангажированность в отношении российского спорта. Давайте называть вещи своими именами: это уже чистый расизм в отношении нашей страны", — заявил Свищев.

Парламентарий уверен, что, если бы в подобной ситуации оказались спортсмены из другой страны, например, из Великобритании, "(президент МОК) Томас Бах не подбирал бы так скрупулёзно слова, описывая своё отношение к судебному постановлению CAS, а поскорее бы заявил о своей поддержке и направил бы британцам поздравительные открытки".

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"В случае же с россиянами все решения МОК окрашены в русофобские тона и просто дискредитируют принципы олимпийского движения. После такого возникает совершенно справедливый вопрос: а не пора ли реформировать сам МОК, а не рассуждать им о реформе CAS", — подытожил он.

Ранее глава МОК подверг критике оправдательный вердикт CAS и высказался в пользу реформ спортивного суда.

При этом функционер пояснил, что при разборе дел 15 россиян надо действовать "в духе решения, которое приняли 5 декабря". Именно в этот день МОК объявил о критериях допуска россиян до участия в Играх.

Впоследствии первоначальная заявка российских спортсменов на Игры-2018 была сокращена более чем вдвое.