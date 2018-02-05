СМИ: в Москве изрешетили пулями продюсера Сосо Павлиашвили

Жена продюсера и крестника певца Сосо Павлиашвили Георгия Габедава Инга Габедава собирается обратиться в УСБ России с жалобой на бездействие сотрудников полиции — они не задержали предполагаемых злоумышленников

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники Главного управления МВД России проводят проверку "по факту избиения мужчины в субботу на юге Москвы", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает "Московский комсомолец", речь якобы идет о продюсере певца Сосо Павлиашвили, 28-летнем Георгии Габедаве, который приехал в столицу России несколько недель назад.

Крестник и, по совместительству, продюсер Павлиашвили подвергся жестокой расправе со стороны жильцов одной из "сталинок" на улице Дмитрия Ульянова, где намеревался пожить. Сообщается, что молодого человека буквально изрешетили пулями.

Георгий Габедава приехал с молодой женой в Москву из Тбилиси несколько недель назад. В первопрестольной, продюсер Павлиашвили планировал принять участие в съемках одного из проектов. Друг семьи предложил молодоженам погостить в его комнате в коммуналке.

Однако в квартире постоянно происходили скандалы с соседом, безработным Бесиком Кадария, который считал всю площадь коммуналки своей собственностью. В субботу, третьего февраля, молодожены хотели поставить окончательную точку в неприятной истории с квартирой и забрать из комнаты свои чемоданы.

По словам супруги Георгия Габедава, Инги, во время сборов неожиданно началась драка. Нападавшие ("отбивать" квартиру Бесику помогал его зять) прихватили металлическую трубу, нож и пистолет, позже оказавшийся травматическим. По словам жены Георгия, только чудом Габедава не получил удар ножом — в какой-то момент он выпал из рук обезумевшего соседа.

"Георгия очень сильно били по лицу. Позже у него диагностировали перелом челюсти и носа. Также Георгий получил три пулевых ранения, два из них в живот, одно — в бок. Одну пулю врачи вытащили в больнице, где Георгия прооперировали еще в день инцидента. На днях хирурги постараются привести в порядок лицо", — рассказала изданию супруга пострадавшего.

Стражи порядка из отдела МВД России по Академическому району на место происшествия прибыли оперативно. На месте драки они обнаружили тот самый выпавший и затерявшийся в снегу нож. Тем не менее, Инга Габедава собирается обратиться в Управление собственной безопасности МВД с жалобой на бездействие сотрудников полиции — они не задержали предполагаемых злоумышленников.

"Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений третьего февраля в одном из многоквартирных домов на улице Дмитрия Ульянова. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.