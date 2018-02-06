ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

Доверенное лицо кандидата на пост президента России Владимира Путина уже во вторник передаст ему удостоверение, свидетельствующее о его регистрации кандидатом на высшую государственную должность

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Российский Центризбирком во вторник зарегистрировал действующего президента Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина ", — указано в постановлении, принятом во вторник на заседании ЦИК.

Было указано время регистрации — 11.25. Сразу на заседании удостоверение о регистрации кандидата было передано его доверенному лицу.

Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону для регистрации ему как самовыдвиженцу нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК 29 января.

Кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у самовыдвиженца Центризбирком принимает максимум 315 тысяч подписей. В целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК в итоге были сданы подписные листы с 314 837 подписями от всех регионов страны.

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Для проверки достоверности у каждого из кандидатов методом случайной выборки определяется 60 тысяч подписей. Предельно допустимый процент брака — 5%, если доля недействительных подписей превышает этот порог, производится еще одна случайная выборка и проверка 30 тысяч подписей.

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Второго февраля состоялось заседание рабочей группы ЦИК, на котором были рассмотрены результаты проверки подписей, собранных в поддержку Путина. По итогам заседания замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил журналистам, что было выявлено лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, то есть 0,39% от общего объема отобранных для проверки подписей; это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

Доверенное лицо кандидата на пост президента России Владимира Путина уже во вторник передаст ему удостоверение, свидетельствующее о его регистрации кандидатом на высшую государственную должность, сообщил журналистам доверенное лицо Путина Сергей Кабышев.

"Сегодня передам (удостоверение)", — сказал Кабышев, отвечая на вопрос, когда удостоверение передадут кандидату.

По его словам, Путину пока не сообщали, что он был зарегистрирован кандидатом на пост президента.

"Этап пройден сложный, важный, практически 315 тысяч подписей (передали в ЦИК)… Мы благодарны всем избирателям, которые оказали доверие нашему кандидату, сборщикам подписей, которые выполняли большую сложную работу, нотариусам, которые заверяли списки", — добавил он.

"Третей раз получаю удостоверение… Лично Путин получал его в 2000 году", отметил Кабышев.

По его словам, получать такое удостоверение за кандидата всегда очень волнительно.

"Конечно, это итог большой работы, которую осуществлял большой коллектив людей",- сказал доверенный Путина.

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Он добавил, что никакой торжественной церемонии по вручению удостоверения Путину не будет. "Просто передам, это обычная работа", — подчеркнул он.

Доверенный также рассказал, что Путин рад регистрации и получению удостоверения. "Он живой человек, конечно",- сказал он, отвечая на вопрос, радуется ли президент, когда ему передают удостоверение кандидата.