Олешко спел на молдавском языке с участником второго сезона "Ты супер!"

Александр Олешко поддержал земляка из Молдовы - Максима Гнатюка, ставшего участником первого отборочного тура "Ты супер!", который выйдет в эфир НТВ 10 февраля

КИШИНЕВ, 06 фев — Sputnik. Александр Олешко, ведущий международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ приехал на съемочную площадку нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер!", чтобы поддержать своего земляка 18-летнего Максима Гнатюка из Молдовы.

Молодой человек стал участником первого отборочного тура "Ты супер!", который выйдет в эфир НТВ 10 февраля в 20.00.

Для первого выступления конкурсант выбрал лирическую песню на итальянском языке. Максим поразил зал выдающимся голосом, поэтому как опытный артист Александр Олешко преподнёс конкурсанту полезный подарок — шарф.

"Это подарок от меня, как от мальчика из солнечной Молдавии, который тоже мечтал когда-то о большой сцене", — сказал Александр Олешко.

За кулисами Александр встретился с остальными участниками отборочного тура. Телеведущий пожелал удачи всем участникам проекта: "Вы добрались до такой площадки! Пришли сюда не просто так — работали, трудились, а таланту надо добавить трудолюбия, тогда всё будет хорошо!".

"Ты супер!" — это международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. У всех участников проекта есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально.

"Ты супер!" — проект о талантливых детях с невероятной судьбой!

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством, и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Премьера второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" состоится на НТВ 10 февраля в 20.00. Участник из Молдовы Максим Гнатюк рассказал о себе в эксклюзивном интервью>>>