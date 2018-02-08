Роскомнадзор проверит Facebook

Роскомнадзор уведомил Facebook о комплексной проверке компании во второй половине года

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. В России всерьез возьмутся за социальные сети. Роскомнадзор проинформировал Facebook о проведении комплексной проверки компании во второй половине 2018 года, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что в четверг в Москве прошла встреча руководителя Роскомнадзора Александра Жарова с представителями Facebook.

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В ходе встречи обсуждались вопросы исполнения компанией Facebook на территории РФ норм и требований российского законодательства.

"Ответственные лица компании были проинформированы, что во второй половине 2018 года в отношении Facebook будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства. Роскомнадзор и компания Facebook договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жаров еще ноябре минувшего года сообщал, что с Facebook планируется обсудить вопросы локализации баз данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Facebook обвиняют в злоупотреблении пользовательскими данными

Ранее он заявлял, что Facebook будет заблокирован, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

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Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ.

Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода.

Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.