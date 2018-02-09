Скончался актер из фильма "Табор уходит в небо"

Скончался актер из фильмов "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс"

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Советский и российский актер и исполнитель цыганских песен, заслуженный артист России Дмитрий Бузылев скончался в возрасте 61 года.

© Sputnik/ Галина Кмит Потерянный рай Эмиля Лотяну

По данным Союза кинематографистов России, смерть артиста наступила в среду, однако известно об этом стало только в пятницу.

Бузылев сыграл в фильмах "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Табор уходит в небо" Эмиля Лотяну, "Сибириада", "Очи черные", "Мужики" и других. Он также известен исполнением песен собственного сочинения — "Твои глаза зеленые", "Песня цыган Сибири", "Ой, да не будите" и т.д.

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"Дмитрий Михайлович был истинным хранителем цыганской народной культуры. Песни, написанные и исполненные Бузылевым, стали поистине народными. Последними словами Дмитрия Михайловича стали слова благодарности и признание в любви Никите Сергеевичу Михалкову и Гильдии актеров", — говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Прощание с артистом состоится 11 февраля. Актер будет похоронен на Пыхтинском кладбище в Москве.