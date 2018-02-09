В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в многоэтажном доме

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В многоэтажном доме в Санкт-Петербурге во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов. Три человека пострадали", — сказал собеседник агентства.
По данным городского управления МЧС РФ, ЧП произошло по адресу: улица Репищева, 10.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, дом сейчас строится, пока не заселен. Пожара после взрыва, по его словам, не последовало.
"Повреждены десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали", — уточнил собеседник агентства.
В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.