В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в многоэтажном доме

В каком состоянии находятся трое пострадавших пока не уточняется

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В многоэтажном доме в Санкт-Петербурге во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов. Три человека пострадали", — сказал собеседник агентства.

По данным городского управления МЧС РФ, ЧП произошло по адресу: улица Репищева, 10.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, дом сейчас строится, пока не заселен. Пожара после взрыва, по его словам, не последовало.

"Повреждены десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали", — уточнил собеседник агентства.

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.