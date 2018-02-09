Максим Гнатюк из Бельц в субботу выйдет на сцену конкурса "Ты супер!"

Начинающий вокалист Максим Гнатюк из Бельц в субботу выйдет на сцену международного детского конкурса "Ты супер!" в Москве

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. В субботу на телеканале НТВ стартует второй сезон вокального конкурса "Ты супер". Участниками снова стали дети, оставшиеся без попечения родителей. На этот раз Молдову на "Ты супер" будет представлять 16-летний Максим Гнатюк.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Фев 6, 2018 в 10:01 PST

О своем участии и планах на будущее Максим рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Петь я начал уже давно, но осознание того, что я могу делать это хорошо ко мне пришло 3 года назад. Я начал участвовать в конкурсах, и постепенно понял, что это мое призвание. Сейчас, в конкурсе "Ты супер" я полностью настроен на победу", — заявил Максим Гнатюк.

Для первого выступления конкурсант выбрал лирическую песню на итальянском языке.

"Ты супер!" — это международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. У всех участников проекта есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально.

"Ты супер!" — проект о талантливых детях с невероятной судьбой!

Максим Гнатюк на конкурсе "Ты супер!": хочу приносить людям пользу >>>

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством, и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.