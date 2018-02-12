Обломки разбившегося в Подмосковье самолета разлетелись на 30 га

Стали известны детали крушения самолета, а также власти Москвы объявили, что медицинские учреждения и поликлиники будут в особом режиме оказывать помощь родственникам погибших, которые прибудут на опознание погибших

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Первый заместитель начальника Национального центра в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский представил детали крушения АН-148 в Подмосковье. Обломки разбившегося пассажирского самолета разлетелись на площади более 30 га.

"Площадь разлета обломков воздушного судна составила более 30 га", — сказал он в ходе селекторного совещания МЧС.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей. В Оренбургской области 12 февраля объявлен днем траура.

© Sputnik/ Alexander Kryazhev На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 находились более 70 человек

Тем временем медицинские учреждения Москвы и поликлиники будут в особом режиме оказывать помощь родственникам погибших, которые прибудут в столицу на опознание, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Центральной станции Скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы и поликлиникам даны соответствующие распоряжения оказывать помощь при обращении родственников погибших в особом режиме", — рассказали в пресс-службе.

Самолет упал в поле в Раменском районе Подмосковья>>>

Там отметили, что в Московском бюро судебно-медицинской экспертизы, где будут проводить опознание тел погибших, открылся медицинский кабинет для оказания помощи родственникам.

"На месте будут постоянно дежурить бригады скорой",- добавили в ведомстве.

Также стало известно, что, по последним данным, в катастрофе Ан-148 в Подмосковье погибли 11 москвичей, их семьи получат дополнительную единовременную помощь, адресную социальную поддержку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку", — написал Собянин в Twitter.