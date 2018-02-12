Почему на самом деле произошел перенос запуска "Союза" с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-08" не стартовала в назначенное время с Байконура

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Ракета "Союз-2.1А" не стартовала в расчетное время с космодрома Байконур, передает РИА Новости. © Youtube / NASA Астронавт из открытого космоса снял Землю на видео

Эту информацию подтвердили в Центре управления полетами.

Ракета должна была вывести грузовой корабль "Прогресс МС-08", который должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа.

НАСА: смертоносный огромный объект летит к Земле>>>

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.