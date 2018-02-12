Пожар в гостинице "Космос" в Москве: 230 человек эвакуированы

Из гостиницы "Космос" в Москве после возгорания были эвакуированы 230 человек

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Тревожные новости пришли из Москвы. В гостинице "Космос" вспыхнул пожар. К счастью, возгорание уже ликвидировано, сообщает РИА Новости.

Как сообщили московские спасатели, локализация возгорания была произведена на площади 25 квадратных метров.

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Отмечалось, что из гостиницы "Космос" в Москве после возгорания были эвакуированы 230 человек.

"В 13:59 пожар по адресу: проспект Мира, 150 ликвидирован", — говорится в сообщении.