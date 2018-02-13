16:35 13 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области

Более 270 мест в отелях выделены для родственников погибших в Ан-148

МЧС РФ
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (342)
36 0 0

Финансисты прорабатывают механизмы перевода средств семьям погибших, а психологи признают: первые два дня были особенно тяжелыми для родственников, которые потеряли близких, поэтому необходимо оказывать помощь абсолютно всем и тщательно работать с каждой семьей

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Более 270 мест в четырех гостиницах Москвы и Подмосковья забронированы для размещения родственников тех, кто погиб при крушении самолета Ан-148 в Московской области, сообщает РИА Новости.

"Для размещения прибывающих родственников забронированы и подготовлены более 270 мест в 4 гостиницах Москвы и Московской области, размещены на данный момент 6 человек", — говорится в сообщении МЧС России.

Тем временем в Оренбурге создана рабочая группа, которая занимается выделением и распределением единовременной материальной помощи семьям погибших.

Детали самолета АН-148
© REUTERS/ Stringer
Обломки разбившегося в Подмосковье самолета разлетелись на 30 га

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово".

Что происходит на месте падения Ан-148>>>

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг сообщал, что членам семей каждого погибшего из областной казны будет выделено по миллиону рублей.

"Создана рабочая группа по оказанию единовременной материальной помощи и социальной поддержке семьям и родственникам погибших. Проект постановления правительства о выделении по миллиону рублей членам семей подготовлен. На сайте правительства области размещена памятка о предоставлении необходимых документов", — говорится в сообщении МЧС области.

В правительстве региона сообщили, что в настоящее время специалисты прорабатывают механизм перевода средств семьям погибших.

"Первые два дня были особенно тяжелыми для родственников, которые потеряли близких в катастрофе, но мы работаем с каждой семьей. Доносим информацию о том, какие документы необходимо предоставить властям, чтобы получить материальную помощь. Выплаты должны начаться в ближайшие дни", — сказал представитель областного правительства.

Сотрудники МЧС во вторник возьмут пробы ДНК у пяти оставшихся родственников погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

Эксперт: по этим причинам мог разбиться самолет в Подмосковье>>>

"На 13.02.2018 запланировано: продолжение поисковых работ; взятие проб ДНК у 5 оставшихся родственников погибших; отправка обнаруженных элементов самолета в аэропорт Жуковский для проведения следственных мероприятий", — говорится в сообщении МЧС России.

По данным ведомства, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 1136 человек и 204 единицы техники.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (342)

По теме

Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье
Момент крушения самолета в Подмосковье попал на видео
Теги:
Ан-148, крушение, Подмосковье, Московская область, Бедствия и чрезвычайные происшествия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    "Шпротный" ответ

    Премьер-министр Латвии призвал не боятся российских контрсанкций в ответ на принятие аналога "акта Магнитского" и привел в пример производителей шпрот.

  • Дикий кабан в лесу, архивное фото
    Свинопад

    Туши мертвых животных были найдены случайными прохожими в заброшенном торфянике Дучяй; глава Государственной ветеринарной и продовольственной службы подтвердил причину смерти от АЧС

  • Агент секретной службы.
    Низкий сорт

    Эстонские журналисты, ведущие еженедельной воскресной аналитической передачи, раскритиковали доклад местной разведки, посвященный России.

  • Мемориальный комплекс Хатынь открывали дважды
    "Хатынь" в камне

    Как создавался мемориальный комплекс "Хатынь" в память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

  • Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаила Саакашвили на заседании Верховного суда Украины
    Только спокойствие!

    Высланный с Украины бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал своих сторонников к спокойствию.

  • Мясо, архивное фото
    Неабхазский контрафакт

    Торгово-промышленная палата Абхазии опровергла информацию об изъятии в Томске партии мяса, произведенного в республике – каково происхождение товара?

  • Чайный куст, фото из архива
    Доза чайная

    Азербайджан намерен увеличить сбор чая более чем в десять раз - за счет чего нарастить экспортный потенциал, когда ждать засилья азербайджанского чая на рынке?

  • Продукция завода медицинских препаратов
    Смертельное "оружие"

    Как разработка армянских ученых становится смертельным оружием против раковых клеток, позволяя бороться с ними в четыре раза эффективнее.

  • Автобус на остановке
    Проезд на миллион

    Пассажирка автобуса в Астане, предъявившая поддельный пенсионный проездной билет, может заплатить штраф в почти пять миллионов тенге, а это порядка 15 тысяч долларов.

  • Работа за компьютером. Архивное фото
    За коммент ответишь!

    Депутат парламента Кыргызстана предлагает штрафовать пользователей социальных сетей на 20 тысяч сомов (около 300 долларов) за необоснованную критику.

  • Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, архивное фото
    Недолет

    Рейс авиакомпании "Уральских авиалиний", который должен был прибыть в Екатеринбург сегодня рано утром, задержан в столице Таджикистана на 15 часов.

  • Туристы в Бухаре
    Тур-посол

    Узбекистан намерен назначить в России специального "туристического" посла, который будет "зазывать" россиян посетить среднеазиатскую страну.

  • Мурат Гассиев
    Бой с интересом

    Чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал о предстоящем поединке с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    "Шпротный" ответ

    Премьер-министр Латвии призвал не боятся российских контрсанкций в ответ на принятие аналога "акта Магнитского" и привел в пример производителей шпрот.

  • Дикий кабан в лесу, архивное фото
    Свинопад

    Туши мертвых животных были найдены случайными прохожими в заброшенном торфянике Дучяй; глава Государственной ветеринарной и продовольственной службы подтвердил причину смерти от АЧС

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Битва апельсинов в Италии
Как в Италии прошла битва апельсинов
Валютные поступления 2017
Откуда "приходят" в Молдову деньги

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться