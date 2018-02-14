Собчак подала жалобу в ВС России на регистрацию Путина в президентских выборах

В ЦИК России доводы Собчак, утверждающей в иске, что Путин "не имеет права выдвигаться" в качестве кандидата в президенты, сочли не состоятельными.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В Центральном избиркоме России прокомментировали иск, поданный в Верховный суд кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак с жалобой на регистрацию Владимира Путина, баллотирующегося на президентских выборах.

"Собчак подала иск в Верховный суд с жалобой на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты", — говорится в сообщении пресс-службы кандидата.

По мнению Собчак Путин "не имеет права выдвигаться", в связи с тем, что прежде уже неоднократно занимал должность президента России. Кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года, указано в имеющейся в распоряжении РИА Новости копии искового заявления Собчак.

Агентство обратилось за комментариями к секретарю ЦИК Майе Гришиной, которая в свою очередь сообщила, что пока не видела этого иска.

"Я не в курсе этого иска, его не читала… Те доводы (которыми руководствуется Собчак), которые вы процитировали, они не состоятельны", — сказала Гришина.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").