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Ксения Собчак

Собчак подала жалобу в ВС России на регистрацию Путина в президентских выборах

© Sputnik/ Евгения Новоженина
В России
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В ЦИК России доводы Собчак, утверждающей в иске, что Путин "не имеет права выдвигаться" в качестве кандидата в президенты, сочли не состоятельными.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В Центральном избиркоме России прокомментировали иск, поданный в Верховный суд кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак с жалобой на регистрацию Владимира Путина, баллотирующегося на президентских выборах.

"Собчак подала иск в Верховный суд с жалобой на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты", — говорится в сообщении пресс-службы кандидата.

По мнению Собчак Путин "не имеет права выдвигаться", в связи с тем, что прежде уже неоднократно занимал должность президента России. Кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года, указано в имеющейся в распоряжении РИА Новости копии искового заявления Собчак.

Агентство обратилось за комментариями к секретарю ЦИК Майе Гришиной, которая в свою очередь сообщила, что пока не видела этого иска.

"Я не в курсе этого иска, его не читала… Те доводы (которыми руководствуется Собчак), которые вы процитировали, они не состоятельны", — сказала Гришина.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Теги:
кандидат, жалоба, иск, ВС РФ, ЦИК РФ, Собчак, Путин, Россия
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