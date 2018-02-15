Искра, Исидора и Франклин: жители этого города такие затейники

Sputnik публикует самые необычные имена, которыми называли детей жители одного из самых красивейших городов мира - узнай, о какой столице идет речь

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Как говорит наука об именах — антропонимика ("атропос" в переводе с греческого означает человек, а слово "онима" — имя), любое имя несет в себе некую тайну, воплотившуюся в уникальный набор звуков, и каждое со своей эмоциональной окраской. Правильно выбранное имя оказывает положительное воздействие на характер человека.

© Sputnik / Miroslav Rotari Алина Зотя стала еще и Дурней

Московское управление ЗАГС поделилось самыми необычными именами, которыми жители российской столицы называли детей в 2017 году, в их число вошли имена Искра, Исидора, Франклин и Форвард, сообщает РИА Новости.

Зимние имена: вы не представляли, как в Молдове называют детей>>>

"В управлении ЗАГС перечислили самые необычные имена, которые московские родители дали новорожденным в 2017 году. Несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. В списке редких имен оказались Форвард, Норд и Франклин, появились на свет девочки Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра. Еще в Москве подрастают юные Дорофея, Васса и Исидора", — говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что самыми редкими классическими мужскими именами в 2017 году стали Валентин, Геннадий, Виталий, Анатолий и Валерий, женскими — Людмила, Галина, Инна, Зинаида и Лариса.

"Выбирая ребенку необычное имя, родители чаще всего руководствуются не модными тенденциями, а желанием дать сыну или дочке красивое, при этом нераспространенное имя", — рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Самыми популярными мужскими именами стали Александр, Михаил и Артем, женскими — Софья или София, Мария и Анна.