ЦИК России откроет в Молдове дополнительные участки к выборам-2018

Также, кроме нашей страны, дополнительные участки планируется открыть в Израиле и Абхазии

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Центризбиркоме состоялось совещание с представителями российских дипломатических учреждений, которые будут отвечать за организацию выборов президента России. Речь идет о зарубежных участках в странах СНГ, Балтии, в Абхазии, Южной Осетии, Израиле, а также скандинавских странах — Финляндии, Швеции и Норвегии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: участие Путина в выборах 2018 - мужественный и ответственный шаг

Член ЦИК России Василий Лихачев заявил, что дополнительные участки планируют открыть в Абхазии, Израиле и Молдове.

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"Обнаружились определенные проблемы, любопытно, что ставили эти вопросы и по ходу тоже их решали; в частности, были поставлены вопросы о необходимости открытия дополнительных участков в Абхазии, в Израиле, в Молдове. Было сказано, что эти вопросы решаемые, и в течение двух дней, по крайней мере, до понедельника будут приняты соответствующие юридические решения", — рассказал Лихачев, которого цитирует РИА Новости.

Согласно последним данным, к настоящему моменту уже образованы 385 избирательных участков в 144 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов президента России 18 марта. В Молдове ранее уже было образовано 27 избирательных участков для голосования россиян, в Абхазии — 16, а в Израиле — 13 таких участков.

Глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила, что число зарубежных участков будут расширять, по ее словам, в итоге их количество может составить порядка 400.

Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом; согласно календарному плану кампании, в исключительных случаях избирательные участки за пределами РФ могут быть сформированы не позже 12 марта.

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Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.