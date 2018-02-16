Установлена причина сбоя "Вконтакте": авария в энергосистеме дата-центра

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Глобальный сбой в работе соцсети "Вконтакте" был вызван аварией в энергосистеме дата-центра, сообщили в пресс-службе компании.
Сбой случился из-за "серьезной аварии", произошедшей в энергосистеме одного из дата-центров, написали представители соцсети в твиттере.
Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам.— ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.
На момент прошлой публикации агентства о сбое, доступа к страницам соцсети не было. Проблемы отмечали пользователи в разных городах СНГ.
Позднее эту информацию подтвердили и представители соцсети.
Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам.— ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.