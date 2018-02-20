Новый фонд имени Глинки продолжит начинания доктора Лизы

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Активное участие в работе по созданию нового фонда "Доктор Лиза" принял друг Елизаветы Глинки, доктор Александр Парфенов, который при жизни правозащитницы, с момента основания ею фонда "Справедливая помощь", был его президентом. Об этом сообщила помощница доктора Лизы Наталья Авилова, ставшая директором новой организации.

Фонд будет оказывать помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от того, кто они — малоимущие, бездомные или дети, пострадавшие от военных действий, катастроф или насилия, сообщила собеседница.

"Это люди, попавшие в беду, те люди, которым помощь нужна здесь и сейчас — реагировать нужно оперативно, большую часть работы делать своими руками и помогать им преодолеть те несчастья, которые выпали на их долю", — сказала она.

Кроме того, новый фонд хочет проделать собрать архив правозащитницы, с которым смогут познакомиться все приходящие в фонд, добавила помощница доктора Лизы.

"Мы уже ведем работу, мы собираем архивы, записи, библиотеку доктора Лизы, все те материалы и вещи, которые помогут в рамках нашего фонда еще раз рассказать людям о том, кем была доктор Лиза, какое дело она делала. И мы надеемся, что волонтеры, добровольцы, люди, которые слышали о Лизе, хотели узнать о ней побольше, будут приходить к нам в фонд, узнавать о ее работе. И, возможно, их жизнь будет меняться, они тоже будут приобщаться к помощи ближнему, к благотворительности. Так что эта работа для нас не менее важна, чем непосредственно работа с подопечными", — сказала Авилова.

© Sputnik/ Илья Питалев Прощай, Доктор Лиза

Новый фонд намерен продолжить начатую работу с паллиативными больными на дому, сейчас проводятся переговоры с двумя специалистами, кто мог бы работать в рамках этого направления, рассказала Наталья Авилова, сообщает РИА Новости.

"В "Справедливой помощи" сейчас не так, как при жизни Лизы, работает паллиативное направление и работа с тяжелобольными людьми, умирающими больными, которые находятся дома. Мы ведем переговоры сразу с двумя докторами, оба они знали Лизу. Надеемся, что когда фонд заработает в полную силу, к нам придет один из специалистов, который сможет продолжить работу, начатую Лизой, с паллиативными больными на дому, оказывать консультативную помощь их семьям, им самим оказывать медицинскую поддержку", — сообщила Авилова.

Она напомнила, что паллиативное направление было одним из основных в работе Елизаветы Глинки. Кроме того, новый фонд планирует оказывать помощь и социально-медицинским учреждениям, которые работают по принципам доктора Лизы, используют ее методики и подход к больным в своей работе, носят имя Глинки.

"Я уверена, что таких учреждений будет много, даже если они не носят имя Лизы, но хотят работать по ее принципам, с тем подходом к больным, который она в своей работе использовала, таким учреждениям наш фонд по одной из программ будет оказывать помощь и поддержку", — рассказала Авилова.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

Следствие по крушению Ту-154 продлено>>>

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала ее подруга, журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.