Кишинев и Москву свяжет "горячая линия"

Бизнес России и Молдовы договорился о создании "хаба сотрудничества" для развития торговых отношений двух стран.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Сотрудничество двух стран — Молдовы и России — всегда были в центре внимание общественности.

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И вот стало известно, что бизнес России и Молдовы договорился о создании "хаба сотрудничества" для развития торговых отношений двух стран.

Президент Игорь Додон и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров договорились о формировании "хаба сотрудничества" — механизма, нацеленного на упрощение деятельности и контактов между инвесторами двух стран.

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Проект подразумевает оказание консультативной и юридической помощи потенциальным инвесторам и, как ожидается, будет окончательно детализирован к Российско-молдавскому экономическому форуму сотрудничества 18-19 мая в Кишиневе.