Симоньян: Госдеп не уточняет ответы в офисе, а советует искать их у RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично высказалась в адрес представителя госдепартамента США.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в свойственной себе ироничной манере прокомментировала высказывание официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

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Чиновница порекомендовала журналистам задать вопросы по Сирии президенту Росии Владимиру Путину, а также СМИ RT и Sputnik, отмечает РИА Новости.

"Раньше, когда в Госдепе не знали ответа, говорили, что уточнят в офисе. Теперь они ищут ответы на RT и Sputnik. Тоже неплохо", — отметила Симоньян.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT "несут ответственность" за прекращение насилия в Сирии, но при этом не пояснила, о какой конкретно ответственности говорит.

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До этого власти США обвиняли эти СМИ во вмешательстве в американские выборы, также бездоказательно.