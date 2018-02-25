Историческая победа: российские хоккеисты завоевали золото на Олимпиаде

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Финал мужского хоккейного турнира с участием сборных России и Германии приковал внимание всего мира и стал самым ярким событием на Олимпиаде в Пхенчхане, этот бой войдет в историю, заявил министр спорта России Павел Колобков, которого цитирует РИА Новости.

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"Это был мощный финал. Настоящий, напряжённый, валидольный. Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю. Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры, и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале", — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

"Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу. Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол. Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию", — добавил он.

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пхенчхане.

Гусев в шести матчах записал себе в актив 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач), второе место с 9 очками заняли финский нападающий Эли Толванен (3+6) и россиянин Кирилл Капризов (5+4).

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В списке лучших снайперов турнира первую строчку россияне Илья Ковальчук и Капризов разделили с американцем Райаном Донато (по 5 шайб), лучшим распасовщиком турнира стал Гусев.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Никита Гусев стали главными героями финального матча олимпийского турнира с командой Германии, чемпион мира-2008 Максим Сушинский.

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"Гордость за нашу команду, они поехали и выиграли для нашей страны эту золотую медаль. Гусев и Капризов, конечно, главные герои финала – по 4 очка набрали. Всех болельщиков с победой!", — сказал Сушинский по телефону.

Сборная России завоевала золото, победив в финале немцев (4:3 в овертайме); бронза досталась канадцам, в матче за третье место победившим чехов (6:4).