"Шумную парочку", арестованную под Питером, разыскивали в Молдове за разбой

Мужчина и женщина из Молдовы, поселившись в Ленинградской области, начали разгульно себя вести - после задержания оказалось, что они находятся в федеральном розыске.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Жители поселка Мичуринское Приозерского района Ленинградской области сдали в полицию двух нелегалов из Молдовы, которые, как оказались со "славным" криминальным прошлым, сообщили в понедельник российские СМИ.

Заявление на двух граждан Молдовы, обосновавшихся в одном из домов поселка, поступило в местный отдел полиции в минувшее воскресенье.

Жильцы поселка сообщили, что приезжие не имеют регистрации и ведут сомнительный образ жизни. Незваных соседей задержали и проверили их по базам данных МВД. Выяснилось, что мужчина 49 лет и женщина 38 лет не имеют местной регистрации, они находятся в федеральном розыске с мая 2016 года. Более того, как оказалось, эту пару разыскивает Минюст Молдовы за разбой в составе преступной группы.

На данный момент задержанные пребывают в изоляторе для следственно задержанных и ожидают экстрадиции. Пока же на них уже составлен протокол "за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан".