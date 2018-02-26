Летающие терминаторы Су-57: их роль и задачи в Сирии

Эффективность авиационного комплекса Су-57 имеет огромное значение для обеспечения военной безопасности России и сохранения лидирующих позиций на мировом рынке вооружений, считает колумнист Sputnik. Как проверяют новейшие Су-57 в реальных условиях, читайте в колонке автора.

Тяжелый многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 заметили в Сирии, и машина уже успела обрасти легендами. За пару дней четверка Су-57 в пригороде Дамаска (Восточная Гута) якобы уничтожила сотни террористов, а также примкнувших к ним военнослужащих НАТО и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). Даже резолюция 2401 Совбеза ООН о приостановке боевых действий в Сирии на 30 дней 24 февраля принята, вроде бы, от полной растерянности Запада перед мощью Су-57. Что правда, а что преувеличение?

© AFP 2018/ BULENT KILIC Почему все страны поддержали псевдоперемирие в Сирии

Резолюция Совбеза требует немедленной приостановки боевых действий, однако террористические группировки Нусра*, ИГ*, Аль-Каида* и аффилированные с ними структуры выведены за ее рамки, то есть подлежат уничтожению прежним порядком. В Восточной Гуте имеется филиал Нусры* и местные банды-попутчики, поэтому боевые действия там не прекращаются. Как продолжаются и попытки Запада использовать "террористический интернационал" для свержения законного правительства Сирийской Арабской Республики и расчленения страны.

Что касается авиационной поддержки правительственных войск, было бы странным, если бы современнейший авиационный комплекс пятого поколения гонялся за разрозненными группами террористов. Российские истребители Су-57 в Сирии выполняют специфические задачи, не связанные с непосредственным уничтожением боевой техники и живой силы противника.

Комментируя испытательные полеты Су-57, вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил: "Проведенная работа позволила подтвердить правильность принятых решений в части планера, комплекса бортового оборудования, обеспечивающих систем и оборудования, авиационных средств поражения". Прибытие в Сирию четырех истребителей Су-57 свидетельствует об успешном завершении первого этапа государственных испытаний в России.

Тайны испытаний

Израильская разведка 25 февраля обнаружила точку базирования Су-57 в Сирии, и газета Haatetz опубликовала ее спутниковые снимки.

Авиабаза Хмеймим и пронизанное недружественным электромагнитным излучением сирийское воздушное пространство — прекрасный полигон для комплексных испытаний тяжелого истребителя пятого поколения.

© AFP 2018/ OMAR HAJ KADOUR Климов: возвращать мир в Сирию должны не российские СМИ, а США

Многоцелевой истребитель-невидимка Су-57 создавался для качественного превосходства над предшественниками, противниками и конкурентами. Это — российский ответ американским самолетам пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. И все же эффективность нового авиационного комплекса можно проверить лишь в условиях, максимально приближенных к боевым. Эксплуатация Су-57 в Сирии позволит отработать новые образцы управляемого ракетного и бомбового оружия, проверить бортовой радиолокационный комплекс на предельную дальность обнаружения целей. Между тем, в сирийском воздушном пространстве многие цели имеют малую "эффективную площадь рассеивания" (ЭПР), свойственную авиатехнике НАТО (слабое отражение электромагнитных волн усложняет обнаружение объекта в воздухе бортовыми РЛС).

Превосходство — не самоцель. Опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает: основной военный инструмент Запада — количественное и качественное доминирование в воздухе. Поэтому безусловным государственным приоритетом России становится противодействие воздушной агрессии, создание мощных Воздушно-космических сил. И эффективность авиационного комплекса Су-57 имеет огромное значение для обеспечения военной безопасности страны, а также для технологического прогресса в авиационной промышленности и сохранения лидирующих позиций на мировом рынке вооружений.

Первая серийная партия Су-57 (12 машин) будет поставлена ВКС России в 2019 году. И, по мнению зарубежных экспертов, американский "истребитель будущего" F-35 станет легкой добычей для российского самолета пятого поколения.

Явное превосходство

Для Су-57 разработаны образцы ракетного оружия, которые в два-три раза превосходят возможности российских образцов-предшественников и не уступают лучшим зарубежным аналогам. Из открытых источников известно, что истребитель получит три типа новых ракет "воздух-воздух" (малой, средней и большой дальности).

© РИА Новости, Инфографика Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Внешний вид Су-57 (отсутствие видимых подвесок для ракет и бомб) позволяет предположить, что все оружие находится во внутренних отсеках. По информации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", во внутренних отсеках самолета могут размещаться ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" малой и большой дальности, а также ракеты средней дальности. Дополнительно предусмотрена возможность установки шести внешних узлов подвески, на которых истребитель может нести ракеты и бомбы весом до полутора тонн. Пушка Су-57 имеет боеприпасы с высокой термостойкостью.

Радиоэлектронная система Су-57 принципиально отличается от традиционной бортовой РЛС. На самолете установлены основная радиолокационная станция и несколько других активных и пассивных радиолокационных и оптико-локационных станций — т.н. "умная обшивка". Единая информационная система боевого применения и управления истребителя интегрирована с подсистемой обмена данными с другими самолетами. Она обеспечивает взаимодействие с командными пунктами, группами самолетов, разведывательными системами Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и ВМФ.

Истребитель имеет интегральный планер, выполненный по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным трапециевидным крылом, плавно сопряженным с широким фюзеляжем, который зрительно составляет почти половину размаха крыла. Благодаря широкому фюзеляжу, колея трехстоечного шасси составляет 5,5 метра. Плоское днище фюзеляжа скрывает два внутренних отсека вооружения. На правой стороне носовой части самолета установлена авиапушка, на левой — выдвижная штанга для дозаправки в воздухе. В конструкции широко использованы композиционные материалы (70% поверхности и 25% веса самолета).

Су-57 по размаху крыла и длине больше F-22, обладает радиолокационной малозаметностью, сверхзвуковой крейсерской скоростью до 2600 км в час (без использования форсажа), высокой маневренностью с большими перегрузками. Стелс-технологии Су-57 гармонично интегрированы с комплексом важнейших характеристик, и это позволяет победить в классическом воздушном бою и в высокотехнологичном противостоянии.

На первом этапе истребитель оснащался новейшими двигателями Рыбинского НПО "Сатурн" с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1 (изделие 117) с тягой по 15000 кг на форсаже и межремонтным ресурсом 4000 часов. АЛ-41Ф1 удовлетворяет всем требованиям к истребителю пятого поколения, пара двигателей обеспечивает самолету сверхзвуковую крейсерскую скорость и тяговооруженность в 1,15 при нормальной взлетной массе (26 тонн). И все же основными для серийных Су-57 станут двигатели, известные как "изделие 129", с форсажной тягой свыше 18000 кг, тяговооруженностью более чем 1,3 (при нормальной взлетной массе) и более высокой топливной эффективностью.

Возможности тяжелого истребителя пятого поколения рождают ассоциации с локальным генштабом и фантастическим "терминатором" одновременно. Контроль в воздухе, разведка и координация действий других родов войск, эффективное боевое применение ракетного оружия — Су-57 по силам всё.

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