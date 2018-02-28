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Стало известно, как пройдут дебаты кандидатов в президенты России

© Fotolia/ Mihajlo Maricic
В России
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Тема:
Выборы президента России (9)
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Кандидаты в президенты России обратятся в ЦИК для переноса теледебатов в прайм-тайм.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Предвыборная гонка в России в самом разгаре. Кандидаты в президенты решили обратиться в ЦИК и к руководителям телеканалов для переноса теледебатов в прайм-тайм, отмечает РИА Новости. О такой просьбе к руководителям СМИ обратился кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018 в Москве.
© Sputnik/ Илья Питалев
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Грудинин заявил о несогласии с порядком организации теледебатов. По его словам, решения о том, в каком формате и в какое время будут проводиться дебаты, принимались без обсуждения с кандидатами в президенты или их представителями.

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"Именно эта тема стала предметом обсуждения за импровизированным круглым столом, за которым собрались после эфира участники президентской гонки. Разные взгляды. Разные программы. И именно это должно быть предметом дискуссии в прямом эфире и прайм-тайм. Приняли решение ещё раз официально обратиться в ЦИК и руководителям телеканалов. Все поставили свои подписи", — сказал он.

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Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Тема:
Выборы президента России (9)

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Теги:
дебаты, кандидаты, выборы, Россия, Масс-медиа
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