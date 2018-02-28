Важно знать пассажирам: правила провоза ручной клади могут измениться

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Важная информация для часто летающих пассажиров. Член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев предложил ввести единые для всех авиакомпаний требования к ручной клади, сообщает РИА Новости. © Sputnik/ Наталья Селиверстова Как преодолеть страх полетов

По 133-му пункту Федеральных авиационных правил, пассажиру гарантировано право провоза в самолёте ручной клади без дополнительной платы, но напрямую в документе нормы багажа, который можно взять в салон, не прописаны, поскольку их устанавливают сами перевозчики.

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"Сначала мы обратимся в Росавиацию. Если регулятор сможет своими силами навести порядок в этом вопросе, то это один вариант решения проблемы. Если мы не найдём поддержки и понимания, то будем вносить поправки в ФАП: надо помимо веса прописать размеры, габариты багажа, который пассажиру можно с собой брать на борт", — рассказал Сураев.

Как уточнил депутат, требования к габаритам могут варьироваться в зависимости от типа воздушного судна: для самолётов малого размера могут действовать одни нормы, для трансконтинентальных лайнеров — другие, но это должны быть чёткие и понятные правила, которые не меняются каждый день.

"Должна быть унификация, чтобы пассажиры понимали, что они могут пронести на борт, а что нет. Самое главное — это удобство клиентов", — сказал Сураев.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе сумку или рюкзак. Вес и габариты рюкзака авиакомпании могут устанавливать самостоятельно.

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Кроме того, теперь при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь.