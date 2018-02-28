Инвестиционный климат в России: бери и делай

По словам миллиардера, совладельца "Технониколь" и сооснователя "Рыбаков Фонд" Игоря Рыбакова, инвестклимат в России находится на одном из лучших показателей в мире.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Совладелец "Технониколь" и сооснователь "Рыбаков Фонд" Игорь Рыбаков прокомментировал состояние инвестиционного климата в России, отмечает РИА Новости.

"Инвестклимат в России является одним из лучших в мире. В России как нигде в мире низка конкуренция в нишевых отраслях, она не заполнена. Это одно из самых лучших мест в мире для инициации предпринимательства в нишах", — рассказал он.

"Есть ли возможность начать в России гигантский проект? Да. Вообще по совокупности разных вещей Россия является сейчас одной из самых привлекательных стран для предпринимательства. Потому что конкуренция дико низкая, и много чего в стране не доделано. Так что, бери и делай. Каждое дело, которое нужно обществу, может стать прибыльным", — добавил Рыбаков.

Однако миллиардер выделил и ряд минусов. "Из минусов выделю емкость рынка. То есть для многих вещей требуется большая емкость рынка, чтобы стоимость единичных вещей была на прибыльном уровне. В логистике также присутствуют барьеры, огромный объем материалов невозможно перевезти", — указал он.

Рыбаков занял 117 место в составленном Forbes списке 200 богатейших бизнесменов России за 2017 год, издание оценило его состояние в 900 миллионов долларов. Ему принадлежит 50% производителя стройматериалов "Технониколь".

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Также бизнесмен вместе с супругой учредил "Институт ускорения экономического развития ("Рыбаков фонд")" с капиталом 1 миллиард рублей, призванный популяризовать частную коммерческую инициативу в России и поддерживать развитие предпринимательской деятельности, в том числе среди молодежи.