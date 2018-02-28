Личный кабинет на сайте Миграционного центра Москвы завели 40 тыс мигрантов

С помощью сервиса трудовые мигранты могут производить онлайн-оплату НДФЛ, используя при этом банковскую карту, счет мобильного телефона или электронного кошелька.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Сначала запуска в августе прошлого года Личного кабинета на сайте Многофункционального миграционного центра Москвы (ММЦ), его услугами воспользовались уже более 40 тысяч иностранных граждан, сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы.

"Судя по статистике посещений, трудовые мигранты смогли оценить удобство этого сервиса", — отметил генеральный директор ММЦ Николай Федосеев.

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Личный кабинет дает пользователю возможность просматривать истории оплаты патента и графика будущих платежей, а также формировать квитанции на оплату НДФЛ и многие другие опции.

"Один из приоритетов работы Центра — перевод в электронную форму максимального количества оказываемых иностранным гражданам услуг с использованием таких современных технологий, как электронная очередь, проход по QR-коду на браслете, СМС-уведомления. Создание личного кабинета было очередным шагом в этом направлении", — подчеркнул руководитель ММЦ.