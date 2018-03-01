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Президент РФ Владимир Путин

Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию

© Sputnik/ Mikhail Klimentiev
В России
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Президент России Владимир Путин в полдень обратится с посланием к Федеральному Собранию.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

РАСШИРЕННЫЙ ФОРМАТ

Путин в этом году выступит с посланием в Манеже. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эта площадка была выбрана в связи с тем, что состав приглашенных был расширен, к тому же в ходе выступления президента будут использованы экраны, на которых будет демонстрироваться инфографика.

"Для, собственно, лучшей визуализации — использование инфографики. Будут использованы экраны, которые сложно просто технологически, логистически установить в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, учитывая, что это все-таки исторический зал", — пояснил он.

Песков подчеркнул, что, несмотря на нововведение, "это будет послание президента Федеральному Собранию, оглашение которого является конституционной обязанностью главы государства".

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Песков не исключил, что оценки работы и перспективы на будущее в выступлении Путина будут совпадать с его программой на выборах.

Путин извинился перед российскими олимпийцами
© Sputnik.
Путин извинился перед российскими олимпийцами

"Поскольку одновременно он является, как вы знаете, кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно", — сказал ранее Песков журналистам.

Кроме того, в Кремле подтвердили, что идет обсуждение новых "майских указов", но окончательное решение на этот счет примет президент.

По словам Пескова, очерченные в послании задачи "так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения".

Пресс-секретарь отметил, что "майские указы" рассматриваются в качестве одного из вариантов. При этом конкретную "форму юридического оформления" основных задач выберет глава государства.

ОЖИДАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

Парламентарии ждут от послания плана экономических реформ, мер по борьбе с бедностью и решению социальных вопросов, а также оценку международной обстановки.

В Госдуме оценили важность предстоящего выступления главы государства. В частности, спикер Вячеслав Володин возлагает на него большие ожидания, а вице-спикер Ольга Тимофеева рассчитывает, что Путин затронет темы экономики, здравоохранения, образования и экологии, поскольку в этих сферах есть еще не урегулированные вопросы.

Дональд Трамп и Владимир Путин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Вице-спикер Совфеда Галина Карелова полагает, что в выступлении президента должны быть обозначены основные векторы развития страны, и прежде всего в социальной сфере.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предположил, что в послании будут предложены нетрадиционные подходы поддержки бизнес-активности в России, связанные с созданием комфортных условий и привлечением инвестиций в научно-исследовательские разработки.

По мнению первого замглавы экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова, одним из самых "животрепещущих" является вопрос развития российской экономики и переход на новый инновационный экономический уклад.

Многие парламентарии также выразили уверенность, что Путин затронет тему борьбу с коррупцией, развития образования, повышения пенсий, борьбы с бедностью и безработицей.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассчитывает, что в послании будет дана оценка международной обстановке и состоянию страны в преддверии президентских выборов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Экономическая часть послания президента Федеральному Собранию должна снять неопределенность для бизнеса и вернуть желание инвестировать; также президент обозначит контуры будущего развития экономики страны на ближайшие шесть лет, считают эксперты.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уверен, что повышенный интерес к посланию связан с тем, что оно пройдет чуть больше, чем за две недели до выборов. По его словам, выступление "может стать первым и, может быть, единственным публичным развернутым программным заявлением Путина не только как президента, но и как кандидата в президенты".

В свою очередь главный экономист "Центра развития" ВШЭ Валерий Миронов ждет, что послание станет словесной интервенцией, которая даст сигнал бизнесу наращивать инвестиции.

В предыдущем послании Путин поручил правительству разработать план развития страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов. К данной работе подключились и эксперты — "Столыпинский клуб" Бориса Титова и Центр стратегического разработок во главе с Алексеем Кудриным. Возможно, по итогам этого послания станет понятно, какая программа будет принята за основу, говорит Миронов из ВШЭ.

Кроме того, многие эксперты сходятся во мнении, что речь Путина станет руководством к действию для нового кабинета министров.

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Теги:
послание президента, послание, Владимир Путин, Президент РФ Владимир Путин, Россия, Общество
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