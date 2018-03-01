Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

КИШИНЕВ 1 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил в четверг с заявлением, в котором призвал стратегических партнеров РФ к диалогу.

"Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно садиться за стол переговоров и вместе думать над новой системой развития цивилизации. Все эти предложения остаются в силе. Политика России никогда не будет опираться на мнение об исключительности", — заявил Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Он объяснил, что растущая военная мощь России не является угрозой для других стран, Москва ни на кого не собирается нападать.

"У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть", — подчеркнул президент России.

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Путин напомнил, что Москва неоднократно предлагала США восстановить свое участие в Договоре об ограничении систем противоракетной обороны (Америка объявила об одностороннем выходе США из Договора в декабре 2001 года — прим. ред), но последняя игнорирует эти сигналы.

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"Все 15 лет после выхода США из договора по ПРО, мы долго пытались вернуть американцев за стол переговоров. Даже в результате был подписан договор СНВ-3. Но все договоренности в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются. И это все заставляет нас реагировать, естественно", — отметил Путин.

Он дал понять, что Россия, столкнувшись с такой реакцией, создала новое поколение ракет.

"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны.

Он продемонстрировал видеопример полета такой ракеты.

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"Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", — заключил Путин.