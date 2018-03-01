Путин: развитие России будет надежно защищено

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В четверг президент РФ Владимир Путин, представляя послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, обозначил задачи в сфере экономического развития страны и назвал главную угрозу для России.

Подробности читайте в обобщении, подготовленном по сообщениям РИА Новости.

Тяжелая болезнь отставания

Путин отметил, что ближайшие годы станут основными для технологических изменений. И это будет не связано с итогами предстоящих президентских выборов.

"В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов — зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны", — сказал Путин.

© Sputnik/ Сергей Гунеев О чем говорили Путин и Додон в Москве

Он подчеркнул, что отставание является главной угрозой для России.

"Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, то оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри", — сказал российский лидер.

Лавров объяснил, почему США выгодна борьба с "российской угрозой">>>

По мнению президента, Россия готова к настоящему технологическому прорыву, и эта уверенность основывается на уже достигнутых результатах, сплоченности российского общества и колоссальном потенциале народа. Он отметил, что достигнутая макроэкономическая стабильность в России дает возможность для долгосрочного прорывного роста экономики.

"С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, я говорил уже об этом, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв", — сказал Путин.

Остановившись на задачах, которые стоят перед государством в экономической сфере, Путин заявил, что темпы роста российской экономики должны быть выше мировых.

"Наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных и инфраструктурных, оборонных и других задач", — сказал он.

"Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства", — уточнил президент.

Благосостояние россиян

В своем послании глава государства немало внимания уделил вопросам благосостояния граждан. Так, в частности, он подчеркнул необходимость поддерживать рост зарплат в бюджетной сфере. Президент указал и на необходимость за шесть лет вдвое снизить уровень бедности и обеспечить долгосрочный рост реальных доходов граждан.

"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности", — сказал Путин.

Говоря о развитии бизнеса в стране, глава государства отметил, что правительство будет делать все для расширения его возможностей, однако вклад представителей деловой сферы в развитие страны должен постоянно наращиваться. В частности, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП к середине следующего десятилетия должен приблизиться к 40%.

Он также подчеркнул, что нужно исключить все возможности давления на бизнес со стороны нечистоплотных чиновников и правоохранителей.

О военных разработках России

Значительное внимание президент уделил состоянию вооруженных сил России и последним достижениям страны в области вооружений. Этому была посвящена заключительная часть послания, речь президента сопровождалась показом видео-слайдов и инфографики.

Глава государства заявил, что операция в Сирии продемонстрировала возросшие возможности вооруженных сил РФ. По его словам, оснащенность ВС современным вооружением за последние годы возросла в 3,7 раза, на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. Современная и высокотехнологичная, но компактная с учетом размеров страны армия создана в России, отметил президент.

Путин уделил внимание последним разработкам РФ в сфере вооружений. Так, он сообщил о начале активной фазы испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", кадры испытаний были продемонстрированы на видео.

Президент также рассказал, что новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название "Кинжал", она уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны. Кроме того, Путин отметил, что в России создан подводный беспилотник для очень больших глубин и межконтинентальных расстояний, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей сегодняшние показатели всех кораблей.

"Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей — это просто фантастика", — сказал Путин.

Он отметил, что Россия создает новейшие системы вооружения в ответ на развертывание систем противоракетной обороны (ПРО) США. Президент напомнил, что Москва долго уговаривала Вашингтон не нарушать договор по ПРО, но все было тщетно, все компромиссные предложения по этой теме США отклонили. При этом он подчеркнул, что отсутствие действий со стороны России в ответ на расширение американской ПРО в конечном счете приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала.

"Многие члены НАТО понимают, что без России не обойтись">>>

Путин отметил, что Россия никому не угрожает, несмотря на растущую военную мощь.

"Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть", — сказал он.

Российский президент отметил, что все работы по укреплению обороноспособности страны проводятся в рамках международных соглашений, Москва ничего не нарушает, а растущая военная мощь России гарантирует мир на планете, поскольку сохраняет стратегическое равновесие и баланс сил.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что республика может решить большинство своих проблем только в стратегическом партнерстве с Россией>>