Песков: слова Путина - послание открытости и сотрудничества

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, послание президента РФ является посланием развития, повышения благосостояния россиян и открытости для сотрудничества со всеми странами мира.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал послание президента России Владимира Путина.

"Призываю вас внимательно читать послание и понимать те акценты, которые ставил президент. Это послание развития. Это не послание конфронтации, это послание развития, повышения благосостояния россиян и открытости для сотрудничества со всеми странами мира в интересах реализации вот этого нашего технологического развития", — сказал Песков.

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Накануне Путин огласил послание Федеральному Собранию, где в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

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Он также рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны.