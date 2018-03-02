ЦИК о послании Путина: в любой стране у первого лица есть преимущества

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала жалобу, поступившую от одной из партий по поводу послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что первое лицо государства, которое баллотируется на новый срок, в любой стране обладает определёнными преимуществами.

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Эти преимущества предоставляет закон, и использование этих возможностей — естественная практика. Но, по словам Памфиловой, в России к этому относятся даже строже, чем во многих странах с "развитой демократией", отмечает РИА Новости.

На заседании ЦИК она ещё раз разъяснила ситуацию с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Центризбирком получил жалобу по этому поводу от одной из партий, уточнила глава ведомства. Она вновь подчеркнула, что оглашение послания предусмотрено законом, агитации в нем не было.

"Оглянитесь, пожалуйста, на практику, опыт, традиции всех тех стран, которые вы обычно ставите как светочи демократии в пример. Всегда и везде — это понятно — первое лицо государства, которое было избрано в результате предыдущих выборов и которое идёт на последующие выборы, естественно, у него есть определённые преимущества", — сказала Памфилова на заседании.

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Она отметила, что такие преференции следуют из законодательства.

"И в рамках действующего закона максимально использовать те возможности, которые предоставляет закон, — все это делают, это естественная практика, и у нас она более жёсткая, более строгая, чем во многих даже странах с развитой, как называют некоторые наши эксперты, демократией", — добавила глава ЦИК.