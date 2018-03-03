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Митинг в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина

Как в морозных "Лужниках" прошел горячий митинг в поддержку Путина

© Sputnik/ Максим Блинов
В России
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Тема:
Выборы президента России (12)
13010

Кульминационным моментом акции стало исполнение Путиным вместе со своими сторонниками гимна России.

КИШИНЕВ 3 мар — Sputnik. В субботу, 3 марта, на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, его пришли поддержать более 130 тысяч человек. Как это было — читайте в репортаже РИА Новости.

День выдался морозным, но солнечным. Мероприятие, согласно афише, должно было начаться в 14.00 мск, но уже в 12.00 у Лужников было не протолкнуться. Люди толпами шли к трибунам, чтобы успеть занять места поближе.

Чтобы пришедшим не было скучно, организаторы устроили концерт перед митингом. Участники акции, услышав песни любимых артистов, заметно оживились: одни танцевали, другие пели, кто-то поднимал плакаты и флаги с лозунгами.

Митинг в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Митинг в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина

Постепенно артистов на сцене стали сменять деятели культуры, науки и общества. Они заявляли свою позицию, объясняли, почему пойдут голосовать за Путина.

"Наша страна, Россия — страна неограниченных возможностей, но ее будущее зависит от вашего выбора. Нам нужен сильный, мудрый президент, который поведет ее к новым вершинам", — сказал ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

С речью выступил и певец Тимати, который отметил изменения к лучшему за последние полтора десятка лет.

"Вместе со мной выросло целое поколение — дерзкое, амбициозное поколение, которое и будет определять будущее нашей страны. Все помнят, какой была наша страна ещё 15 лет назад, и все видят, как изменилась ситуация сейчас — сильная держава, которой можно гордиться", — заявил Тимати.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Риторику мероприятия определяли предстоящие выборы, и много слов было сказано о будущем России.

"Дорогие товарищи! Здесь собрались товарищи, ибо товарищи смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Мы смотрим сегодня в одну сторону — в будущее России", — отметил режиссер Никита Михалков.

Доверенное лицо Путина Ольга Кормухина не стала агитировать в поддержку своего кандидата. Она призвала всех прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

Певица Ольга Кормухина на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Певица Ольга Кормухина на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина

"Ничто не должно помешать нам 18 марта прийти на избирательные участки — это наше право, это наш долг, это наш выбор", — сказала артистка.

Много говорилось и о прошлом, в частности, об успехах Путина на посту президента РФ. В качестве главных его достижений участники акции называли присоединение Крыма, строительство Крымского моста, открытие образовательного центра "Сириус" в Сочи, а также предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

"Я уверен, чемпионат станет настоящим футбольным праздником", — сказал ведущий митинга и доверенное лицо кандидата комментатор Дмитрий Губерниев.

Его соведущая Яна Чурикова выразила мнение, что спорт стал неотъемлемой частью жизни в России. Как заметила Чурикова, помимо футбольного чемпионата, который еще предстоит, в России уже успешно провели Олимпиаду в Сочи и Универсиаду в Казани.

ГЛАВНЫЙ ГОСТЬ

Несомненно, кульминацией мероприятия стало выступление Владимира Путина, который пришел пообщаться со своими сторонниками и избирателями.

"Я приветствую всех, кто собрался здесь, на митинг "За сильную Россию", — сказал Путин.

"В этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой дыхание (наших сторонников), их локоть и их плечо, потому что вместе мы — команда. Мы — команда! У нас ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой и устремлённой вперёд в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы. Живут наши дети, и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все, чтобы они были счастливы", — добавил он.

Митинг в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Митинг в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина

Путин также не обошел тему спорта и вспомнил о победе российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхеньяне. Вместе с олимпийцами и всеми собравшимися он исполнил на стадионе российский гимн.

Проведение акции, как и положено по закону, будет оплачено из избирательного фонда кандидата.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Тема:
Выборы президента России (12)
Теги:
поддержка, выборы, митинг, Путин, россия
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