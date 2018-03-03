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Пуск крылатых ракет, архивное фото.

В России завершены испытания ядерной энергоустановки для крылатых ракет

Министерство обороны РФ
В России
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Военный источник сообщил, что на Западе проявили "стратегическую слепоту" в отношении России и ее возможностей.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik.  Испытания малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатых ракет и подводных аппаратов в России успешно завершены, рассказал корреспонденту РИА Новости военно-дипломатический источник. 

О новом российском вооружении, сообщил на днях президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию.

Дипломат в интервью агентству отметил, что технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией. В прошлые годы, по его словам, Москва специально посылала "сигналы" западным  партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми системами ПРО стратегический потенциал России.

Источник отметил, что несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности.

"Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно. С тем чтобы побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности", — добавил источник.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© Sputnik/ Алексей Никольский
Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

Он подчеркнул, что вместо того чтобы приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности, западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать сигналы РФ и серьезно просчитались. По его словам, теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков.

Источник подчеркнул, что при этом важно помнить, что РФ не выходила из ключевых договоров, обеспечивавших необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 70-х годов прошло века. Это был их выбор и очередное проявление стратегической слепоты в отношении России и ее возможностей, сказал он.

Как добавил источник, одна из важных мыслей, озвученных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заключается в том, чтобы не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир.

Теги:
установка, вооружение, крылатые ракеты
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