Глава Минобрнауки Васильева рассказала, как бесплатно учиться в России

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Как гражданам Молдовы бесплатно учиться в России? Речь не только о высшем образовании, но и, допустим, постуниверситетском. Признаются ли дипломы Молдовы в России и почему приходится сталкиваться с дополнительным тестированием? Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр образования Молдовы рассказала о судьбе школ в стране

По ее словам, граждане Молдовы имеют возможность бесплатно учиться в России вне зависимости от уровня образования.

"В рамках квоты, ежегодно предоставляемой правительством Российской Федерации, в 2018-19 учебном году для Молдовы и Приднестровья будет предоставлено 512 мест. Кроме того, соотечественникам, не являющимся гражданами России, предоставляется право на доступ к образованию наравне с гражданами Российской Федерации", — отметила Васильева.

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Между Россией и Молдовой уже заключено соглашение о взаимном признании документов об образовании, вступившее в силу в 2003 году, которым закреплено наличие обратной силы документа, что позволяет признавать без специальной процедуры образование и квалификации, полученные до вступления этого соглашения в силу. Вместе с тем предусмотрены академические и профессиональные права для выпускников бакалавриата, а также академические права для выпускников магистратуры и специалитета. Поэтому обладателям высшего образования уровней магистратуры и специалитета требуется проходить процедуру признания для осуществления профессиональной деятельности на территории Российской Федерации.

"В настоящее время проводится работа по актуализации этого соглашения на соответствие обновленному образовательному законодательству и предоставлению обладателям предусмотренных системой образования академических и профессиональных прав", — отметила чиновник.

Для граждан, имеющих медицинское образование, помимо признания образования, требуется также сдача экзамена для получения сертификата специалиста и осуществления профессиональной деятельности, как и для выпускников медицинских вузов — граждан Российской Федерации.