Клименко: Россия "технически готова" к отключению от интернета

Советник президента России напомнил, что страна входит в тройку государств "полного интернет-цикла", который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, вместе с Китаем и США.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о том, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета.

"Если западные партнеры "объявят России такую войну, как крымская изоляция", то это не помешает стране жить "хорошо и нормально", — сказал он, по сообщению РИА Новости в интервью телеканалу НТВ.

Клименко пояснил, что сбои и ошибки при переходе с одной технологии на другую неизбежны и процесс вряд ли будет совершенно безболезненным.

"Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности", — добавил советник президента.

Клименко напомнил, что Россия входит в тройку государств "полного интернет-цикла", который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, вместе с Китаем и США. На данный момент в стране работает сегмент сети, созданный специально для чиновников, и "пока все живы".

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Регулирование Интернета — путь, по которому идет весь мир, и Россия не исключение, добавил он. Вместе с тем экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского — не наш выбор, подчеркнул Клименко.