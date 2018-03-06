История певицы Юлии Самойловой: никогда не говори, что это невозможно

Победителем "Евровидения" стал португалец Сальвадор Собрал, поэтому в этом году конкурс будет проходить в Португалии. Россия заявила, что на конкурс отправит Юлию Самойлову вне зависимости от места его проведения. В феврале Первый канал рассказал, что певица уже начала репетиции песни для конкурса.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. В преддверии Международного женского дня вспоминаем истории успеха женщин, сделавших себя сами. Одной из таких героинь, несомненно, является певица Юлия Самойлова, которая на своем примере ярко показала, что нет ничего невозможного — главное не сдаваться и идти навстречу своей мечте даже когда кажется, что на это уже нет сил.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Самойлова рассказала, что ее артистические способности с самого детства заметила мама и решила их развивать, так как сама любила петь, но по этому пути ей не разрешили пойти ее родители. Они вместе начали учиться музыке, причем детские композиции маленькой Юле исполнять было совершенно неинтересно, поэтому в репертуар новоиспеченной артистки вошли песни Татьяны Булановой, Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.

"Я ощущала себя очень взрослой, мудрее своих сверстников", — заметила Юлия, которую цитирует РИА Новости.

Когда девочке исполнилось 11 лет, они с мамой решили, что пора выводить ее талант за пределы домашнего круга и поучаствовать в благотворительном концерте в родном городе Юлии Ухте. Организаторов смутила инвалидная коляска девочки и отсутствие какого-либо опыта, но они решили дать ей шанс. После того, как она исполнила песни "Маленькая страна" Наташи Королевой и "Самолет" Валерии, все были поражены, насколько уверенно Самойлова может вести себя на сцене, и тут же включили ее номер в концерт.

Певица призналась, что ей с детства нравилось находиться в центре внимания, и она органично чувствовала себя на сцене, в обществе незнакомых людей.

"Мне нравилось заводить новые знакомства. Когда мы гуляли с мамой по магазинам, стоило ей только на несколько минут отвлечься, как вокруг меня образовывалась толпа людей, которым я все время что-то рассказывала", — поделилась собеседница.

НЕ ВАЖНО, КАК ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ

Так что после своего первого концерта Юля решила не останавливаться и начала ездить по разным конкурсам. "Мне часто говорили, что я пою хорошо, но мне ничего не светит, потому что я в коляске. Это было очень досадно слышать, особенно моим родителям", — рассказала Юлия.

Последней каплей стал случай в доме культуры, куда Самойлова пошла на занятия по вокалу, но, отучившись несколько месяцев, не могла понять, почему ее не берут на концерты вместе с другими ребятами. К удивлению Юлии и ее мамы, оказывается, администрация не хотела показывать зрителям ребенка в инвалидной коляске, чтобы у них не портилось настроение. Тогда Юля поняла, что ей такие занятия не нужны, и она может организовать свою группу.

"У меня как раз был такой бунтарский период, я начала слушать Земфиру, и мне нравилось, что в рок-музыке неважно, как ты выглядишь. Это не шоу бизнес — хоть ведро на голову надень, это неважно, главное, чтобы в твоих песнях был смысл. Я собрала команду, мы начали петь на рок-концертах, наша группа была одной из лучших, но ребята, с которыми я играла, не хотели развиваться. У них были семьи, работа, так что вскоре группа развалилась", — рассказала певица.

© Sputnik / Yana Zaharova / Евровидение 2018 в Молдове - то, что осталось за кадром 23

Тогда Самойлова решила, что после стольких попыток, наверно, музыка — это не ее дело жизни, и поступила на факультет психологии Современной гуманитарной академии, но, не отучившись и трех курсов, разочаровалась и в этом. К тому времени она познакомилась со своим будущим мужем Алексеем, и они решили совместно заниматься рекламой.

ПРОСТО ТАК НЕЛЬЗЯ УЙТИ

Несмотря на совсем немузыкальную, хоть и творческую работу, мечты о сцене так и не оставили Юлию. Она начала петь в ресторане и довольно быстро приобрела популярность среди его посетителей, а потом решилась снова начать петь. После того, как Самойлова завоевала Гран-при конкурса вокалистов "Новая Ухта" к ней вернулась прежняя уверенность в себе и амбиции. И тогда у Юли возникла идея попробовать свои силы на федеральном уровне. Так в ее жизнь возникла передача Аллы Пугачевой "Фактор А".

При этом Самойлова приняла решение в самый последний момент, когда в Москве начался первый этап отбора. Покидав вещи в чемодан, артистка с мужем за несколько дней на перекладных добрались до Москвы в самый последний день конкурса. По воспоминаниям Юлии, несмотря на то, что организаторы передачи пропустили ее мимо огромной очереди желающих показать свой талант, ей пришлось около восьми часов ждать своего выступления.

"Когда наступил мой черед петь, у меня было желание показать все, на что я способна. У меня не было цели кого-то удивить… Передо мной было очень много участников с невероятными голосами, но я слышала как Алла Борисовна на всех ругалась — ну что вы все, как роботы, голос есть, а внутри ничего. Я думала, она всех ругает, а что со мной будет", — поделилась певица.

Все изменилось, когда во время ее выступления Пугачева и остальные члены жюри встали и начали ей аплодировать. Это было первое выступление артистки на телевидении. Впоследствии она прошла в финал шоу и получила премию "Золотая звезда Аллы".

"Я тогда не понимала значимость этого момента и того, что он так перевернет мою жизнь. То, что в моей жизни так складывалось, даже до "Фактора А", когда я была известна только в своем городе, ко мне подходили люди и говорили: "Спасибо, ты показываешь своим примером, что нет ничего невозможного". Я тогда не осознавала, насколько это может помочь людям и насколько это может быть важным. И когда случился первый эфир по телевидению, мне начали писать тысячи людей, я поняла, что теперь дело не только во мне, но и в других, и просто так уже нельзя уйти. Хочешь не хочешь, а надо заниматься", — поделилась артистка.

НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ РУКИ

После участия в шоу она поняла, что надо было продолжать уже не ради себя, а ради других.

"Конечно, были моменты, когда я уставала, и ничего не хотелось, но я уже почувствовала кожей, как люди думают обо мне. Такое ощущение было, как будто слышишь миллионы голосов", — рассказала она.

После "Фактора А" певица не исчезла, как происходит со многими участниками таких передач, а продолжила петь. Значимыми для Самойловой стало участие в открытии Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также в проекте "Жить" в 2016 году.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евровидение-2018: стали известны соперники Молдовы в полуфинале

Это было в тот момент, когда у меня было тяжелое время и проблемы со здоровьем, я решалась на такой серьезный шаг, как операция. Мы только прилетели из Финляндии, и у меня была куча пропущенных звонков, меня приглашали в проект "Жить". Когда я услышала слова песни, они очень сильные, про то, что надо жить, несмотря ни на что, это стало для меня знаком, что нельзя опускать руки, а собраться и петь дальше, как бы тяжело ни было", — подчеркнула собеседница агентства.

Она рассказала, что во время выступлений старается поделиться со слушателем своим огнем, энергией, так как потом это все возвращается к ней и помогает двигаться дальше. "Я не могу сказать, когда я решила, что пение для меня не просто увлечение. Как-то жизнь меня сама направила в эту сторону", — заметила она.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В марте прошлого года неожиданностью для всех стала новость о том, что Самойлова будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" с песней "Flame is burning". Однако Службу безопасности Украины эта кандидатура не устроила, так как Самойлова раньше выступала в Крыму, и певице запретили въезд на территорию страны на три года. Европейский вещательный союз долгое время пытался разобраться в ситуации и все-таки дать Самойловой возможность приехать на конкурс, но в итоге предложил России транслировать "Евровидение" через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и отказались транслировать конкурс.

"Когда в марте того года объявили, что я поеду на" Евровидение", это был такой ажиотаж. У нас разрывались телефоны, были звонки и от людей, которые желали успеха, и от недоброжелателей. Я благодарна этому опыту, он закалил меня и подготовил. Честно сказать, было неприятно, что творчество смешали с политикой. Я до сих пор не понимаю, почему это произошло", — рассказала певица.

"Мне было обидно, но по прошествии времени я поняла, что все в жизни происходит не просто так. Я благодарна тому опыту, который приобрела в прошлом году, и я надеюсь, что он мне поможет морально настроиться на этот год. Посмотрим, что будет в этом году", — заключила собеседница.