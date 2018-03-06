В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолёт: 32 погибших

Российский транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы, сообщило Минобороны РФ.

"Шестого марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, предварительно, на борту были 26 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщает РИА Новости.