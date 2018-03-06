Симоньян в ответ о гонорарах Моуринью: миллион в час и черная икра ложками

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Сообщение The Times о том, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью якобы получит миллион фунтов стерлингов за пять дней работы на телеканале RT, прокомментировала главный редактор канала Маргарита Симоньян, сделав это с присущим ей чувством юмора.

"Ставлю двойку за креативность. Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками", — сказала Симоньян.

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью во время Чемпионата мира по футболу в России будет работать в качестве эксперта на телеканале RT.

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Известный португальский специалист примет участие в нескольких спецвыпусках, посвященных мундиалю.

Также во время турнира на RT будут работать бывший голкипер сборной Дании и "МЮ" Петер Шмейхель и легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама.