Контроль ужесточается: около ста "нелегалов" задержаны в Подмосковье

В ходе рейдов, в рамках проведения мероприятия "Нелегал" полицейские проверили строительные и промышленные объекты и выявили иностранных граждан, незаконно находившихся и работавших в России.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В Подмосковье задержаны более 90 нелегальных мигрантов, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяну Петрову.

"Всего по результатам мероприятия составлено 158 административных протоколов, за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 91 нелегальный мигрант привлечен к административной ответственности", — уточнила Петрова.

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Кроме того, на каждого наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Также сотрудники МВД проверили 175 граждан ближнего зарубежья по информационным учетным базам.

Полиция устанавливает подозреваемых в организации нелегальной миграции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, цивилизованного решения вопросов в этой области.

"Следует добиваться порядка в миграционной сфере. За последние годы процедура регистрации мигрантов по выдаче им патентов, других документов заметно упростилась. Нужно и дальше создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, для цивилизованного решения всех вопросов, возникающих в этой области. И разумеется, ни в коем случае не забывать о законных интересах наших собственных граждан", — сказал Путин.