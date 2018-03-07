Контроль ужесточается: около ста "нелегалов" задержаны в Подмосковье

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В Подмосковье задержаны более 90 нелегальных мигрантов, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяну Петрову.
"Всего по результатам мероприятия составлено 158 административных протоколов, за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 91 нелегальный мигрант привлечен к административной ответственности", — уточнила Петрова.
Кроме того, на каждого наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.
Также сотрудники МВД проверили 175 граждан ближнего зарубежья по информационным учетным базам.
Полиция устанавливает подозреваемых в организации нелегальной миграции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, цивилизованного решения вопросов в этой области.
"Следует добиваться порядка в миграционной сфере. За последние годы процедура регистрации мигрантов по выдаче им патентов, других документов заметно упростилась. Нужно и дальше создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, для цивилизованного решения всех вопросов, возникающих в этой области. И разумеется, ни в коем случае не забывать о законных интересах наших собственных граждан", — сказал Путин.