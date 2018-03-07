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Президент РФ Владимир Путин, 6 марта 2018

Новый фильм Владимира Соловьева: что сказал Владимир Путин о миропорядке

© Sputnik/ Алексей Дружинин
В России
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Самые важные высказывания российского президента в документальном фильме "Миропорядок 2018": Владимир Путин - о Крыме и санкциях против России, госперевороте на Украине и отношениях с Трампом, борьбе с терроризмом, ядерном оружии и новых центрах мировой силы.

Журналист Владимир Соловьев опубликовал Новый документальный фильм "Миропорядок 2018" с участием президента РФ Владимира Путина опубликовал в соцсетях журналист Владимир Соловьев.

"Представляю вашему вниманию фильм "Миропорядок 2018", над которым мы работали более года. В основе — ряд интервью с Владимиром Путиным. Честный прямой разговор. Захватывающий. Смотрите!", — написал известный российский журналист на своей странице в ВКонтакте.

Sputnik Латвия собрал самые важные высказывания российского президента.

Путин о Крыме

Москву могли сознательно подвести к такой черте, когда она уже не могла бездействовать, отметил Путин, комментируя присоединение Крыма к РФ. 

Путеводная звезда
© Youtube / PutinTeam
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"Мне иногда кажется, что, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало конечно кто ожидал, что мы будем действовать так быстро так решительно, если не сказать дерзко", — подчеркнул Путин в фильме "Миропорядок 2018".

По его словам, сомнений во введении против России санкций в связи с присоединением Крыма не было — вопрос был лишь в форме.

"Не сомневался. Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. И все-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", — сказал Путин.

Путин о санкциях

Хоть западные страны после введения санкций против РФ и добиваются своих целей в тактическом плане, Россия все равно выиграет, заявил Путин.

"Наши оппоненты, партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени, конечно, своих целей в тактическом плане (добились). Но я думаю, что "вдолгую" мы все равно выиграем", — сказал президент России.

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Введение Западом антироссийских санкций — это нелегитимный способ конкурентной борьбы и попытка сдержать рост обороноспособности России, считает глава РФ.

"Просто всегда так было в истории нашего государства — как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный, но это именно так. И попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны", — заявил Путин.

Он считает санкционную политику США проявлением некомпетентности и признаком слабости, а не силы.

"Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать, так не бывает. Это проявление некомпетентности", — сказал президент РФ.

Путин о ядерном оружии

Вопрос об использовании ядерной кнопки некорректно задавать в отношении РФ, которая в отличие от США никогда не использовала ядерного оружия, заявил Путин.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© Sputnik/ Grigori Sysoev
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"Что касается ядерной кнопки, это вообще, мягко говоря, как бы вопрос не очень корректный, я считаю. Но все-таки, во-первых, не мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появилась не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе, мы никогда не применяли ядерного оружия — Соединенные Штаты применили против Японии", — заявил Путин.

Он отметил, что во многих японских учебниках замалчивается этот факт. "Пишется, что применили союзники. Какие союзники? Советский Союз был союзником Соединенных Штатов, но нас никто в известность даже об этом не поставил. Да и необходимости, как многие эксперты считают, не было никакой", — сказал Путин.

"Штаты это сделали. Где гарантия, что это не повторится?" — подчеркнул глава государства.

Испытания ядерного оружия
© Photo: U.S. Federal Government
Испытания ядерного оружия

Он обратил внимание, что не только Россия является ядерной державой, а также США, КНР, Франция и Великобритания, кроме того есть непризнанные международным сообществом ядерные державы — Индия, Пакистан, Израиль. Решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар, подчеркнул Путин.

"Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важная, чрезвычайно чувствительна. Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения – это так называемый ответный, встречный удар", — сказал Путин.

RS-28 Sarmat
CC BY 3.0 / Michael / Nuclear silo
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"Решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию РФ. Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить", — добавил он.

"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?" — заявил Путин.

Путин о Трампе

Российский лидер заявил, что не разочарован в президенте США Дональде Трампе, с которым можно договариваться и искать компромиссы.

"Нет, у меня разочарования никакого нет и быть не может. В чисто человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он взвешенный — но при всей эпатажности поведения, к которой, видимо, человек привык в силу предыдущего своего жизненного опыта и рода деятельности, когда мы говорили о делах, он вникает в проблемы, он коммуницирует, он слушает собеседника. С ним можно договариваться, я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы", — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин президент США Дональд Трамп
SAUL LOEB / AFP
Президент России Владимир Путин президент США Дональд Трамп

Он отметил, что разочаровался совсем не в партнере, а в самой системе.

"Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема", — подчеркнул президент России.

Путин об украинском перевороте

Путин рассказал, как американские партнеры обращались к РФ в 2014 году и просили Россию сделать все, чтобы тогдашний президент Украины Виктор Янукович не применил армию. По его словам, Москва согласилась, но через день на Украине был совершен переворот — так грубо и нагло Россию обманули впервые.

"В этот же момент к нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершен государственный переворот", — рассказал Путин.

Система ПРО США
© AFP 2018/ GIL COHEN-MAGEN
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"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — отметил Путин.

По его словам, фактически Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю власть в Киеве — "они загнали себя в угол просто".

Это был первый случай такого серьезного обмана со стороны американских партнеров, добавил Путин.

"Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", — констатировал он.

Путин о борьбе с терроризмом

Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо создать мощный международный антитеррористический фронт, уверен Владимир Путин.

"Победить или сломать хребет терроризму в одной отдельно взятой стране совершенно недостаточно для полной победы над терроризмом", — сказал российский лидер.

Проблему терроризма не решить только силой оружия, "хотя без этого тоже, мы видим, невозможно бороться с террором", отметил Путин. По мнению главы российского государства, нужно искоренять причины возникновения терроризма.

"А что это за причины? Несправедливость в международных отношениях, нищета во многих странах, отсутствие должного образования среди молодежи, — сказал он. — Нужно объединять усилия между странами, что называется, в прямом смысле этого слова на поле боя, нужно создавать мощный международный антитеррористический фронт".

Путин о проблемах Европы

Мультикультурная модель, которую пытались построить в Европе, не сработала, указал Путин.

Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы, в городах России
© Sputnik/ Александр Кряжев
Путин: "Свободу Европе и мир отвоевали наши отцы, деды и прадеды"
"Сейчас куда все двигается? Ну да, в известной степени либерализм где-то сдает свои позиции, в значительной степени кому-то поднадоел, что-то не устраивает людей, что-то считается уже нереализованным. Вот эта модель, которую пытались в той же Европе построить, мультикультурная модель, она не только не сработала – те мои коллеги, которые недавно говорили о необходимости укрепления этой модели, сегодня говорят, что она не удалась", — подчеркнул российский президент.

Путин о новых мировых центрах силы

Путин уверен, что новые мировые центры силы с ростом своего могущества должны ощущать и рост ответственности.

"Конечно, очень не хочется тем, кто был на первых ступеньках пьедестала, уступать это место. Хочется там зацепиться любой ценой, удержаться. Хотя многие эксперты понимают, что это уже невозможно, — сказал Путин. — Что нужно в перспективе сделать? Нужно, чтобы эти новые центры силы, они по мере роста своего могущества ощущали бы рост ответственности. А те, кто неизбежно должен немного подвинуться с первой позиции на пьедестале почета, они должны делать это с достоинством, с пониманием и без истерик".

Теги:
интервью, фильм, "Миропорядок 2018", Путин, Соловьев, Россия
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