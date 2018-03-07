Новый фильм Владимира Соловьева: что сказал Владимир Путин о миропорядке

Журналист Владимир Соловьев опубликовал Новый документальный фильм "Миропорядок 2018" с участием президента РФ Владимира Путина опубликовал в соцсетях журналист Владимир Соловьев.
"Представляю вашему вниманию фильм "Миропорядок 2018", над которым мы работали более года. В основе — ряд интервью с Владимиром Путиным. Честный прямой разговор. Захватывающий. Смотрите!", — написал известный российский журналист на своей странице в ВКонтакте.
Sputnik Латвия собрал самые важные высказывания российского президента.
Путин о Крыме
Москву могли сознательно подвести к такой черте, когда она уже не могла бездействовать, отметил Путин, комментируя присоединение Крыма к РФ.
По его словам, сомнений во введении против России санкций в связи с присоединением Крыма не было — вопрос был лишь в форме.
"Не сомневался. Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. И все-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", — сказал Путин.
Путин о санкциях
Хоть западные страны после введения санкций против РФ и добиваются своих целей в тактическом плане, Россия все равно выиграет, заявил Путин.
"Наши оппоненты, партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени, конечно, своих целей в тактическом плане (добились). Но я думаю, что "вдолгую" мы все равно выиграем", — сказал президент России.
Введение Западом антироссийских санкций — это нелегитимный способ конкурентной борьбы и попытка сдержать рост обороноспособности России, считает глава РФ.
"Просто всегда так было в истории нашего государства — как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный, но это именно так. И попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны", — заявил Путин.
Он считает санкционную политику США проявлением некомпетентности и признаком слабости, а не силы.
"Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать, так не бывает. Это проявление некомпетентности", — сказал президент РФ.
Путин о ядерном оружии
Вопрос об использовании ядерной кнопки некорректно задавать в отношении РФ, которая в отличие от США никогда не использовала ядерного оружия, заявил Путин.
Он отметил, что во многих японских учебниках замалчивается этот факт. "Пишется, что применили союзники. Какие союзники? Советский Союз был союзником Соединенных Штатов, но нас никто в известность даже об этом не поставил. Да и необходимости, как многие эксперты считают, не было никакой", — сказал Путин.
"Штаты это сделали. Где гарантия, что это не повторится?" — подчеркнул глава государства.
Он обратил внимание, что не только Россия является ядерной державой, а также США, КНР, Франция и Великобритания, кроме того есть непризнанные международным сообществом ядерные державы — Индия, Пакистан, Израиль. Решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар, подчеркнул Путин.
"Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важная, чрезвычайно чувствительна. Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения – это так называемый ответный, встречный удар", — сказал Путин.
"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?" — заявил Путин.
Путин о Трампе
Российский лидер заявил, что не разочарован в президенте США Дональде Трампе, с которым можно договариваться и искать компромиссы.
"Нет, у меня разочарования никакого нет и быть не может. В чисто человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он взвешенный — но при всей эпатажности поведения, к которой, видимо, человек привык в силу предыдущего своего жизненного опыта и рода деятельности, когда мы говорили о делах, он вникает в проблемы, он коммуницирует, он слушает собеседника. С ним можно договариваться, я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы", — заявил Путин.
Он отметил, что разочаровался совсем не в партнере, а в самой системе.
"Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема", — подчеркнул президент России.
Путин об украинском перевороте
Путин рассказал, как американские партнеры обращались к РФ в 2014 году и просили Россию сделать все, чтобы тогдашний президент Украины Виктор Янукович не применил армию. По его словам, Москва согласилась, но через день на Украине был совершен переворот — так грубо и нагло Россию обманули впервые.
"В этот же момент к нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершен государственный переворот", — рассказал Путин.
По его словам, фактически Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю власть в Киеве — "они загнали себя в угол просто".
Это был первый случай такого серьезного обмана со стороны американских партнеров, добавил Путин.
"Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", — констатировал он.
Путин о борьбе с терроризмом
Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо создать мощный международный антитеррористический фронт, уверен Владимир Путин.
"Победить или сломать хребет терроризму в одной отдельно взятой стране совершенно недостаточно для полной победы над терроризмом", — сказал российский лидер.
Проблему терроризма не решить только силой оружия, "хотя без этого тоже, мы видим, невозможно бороться с террором", отметил Путин. По мнению главы российского государства, нужно искоренять причины возникновения терроризма.
"А что это за причины? Несправедливость в международных отношениях, нищета во многих странах, отсутствие должного образования среди молодежи, — сказал он. — Нужно объединять усилия между странами, что называется, в прямом смысле этого слова на поле боя, нужно создавать мощный международный антитеррористический фронт".
Путин о проблемах Европы
Мультикультурная модель, которую пытались построить в Европе, не сработала, указал Путин.
Путин о новых мировых центрах силы
Путин уверен, что новые мировые центры силы с ростом своего могущества должны ощущать и рост ответственности.
"Конечно, очень не хочется тем, кто был на первых ступеньках пьедестала, уступать это место. Хочется там зацепиться любой ценой, удержаться. Хотя многие эксперты понимают, что это уже невозможно, — сказал Путин. — Что нужно в перспективе сделать? Нужно, чтобы эти новые центры силы, они по мере роста своего могущества ощущали бы рост ответственности. А те, кто неизбежно должен немного подвинуться с первой позиции на пьедестале почета, они должны делать это с достоинством, с пониманием и без истерик".