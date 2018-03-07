Какой сюрприз подготовил женщинам на 8 марта модельер Валентин Юдашкин

Впервые в коллекции будут представлены детские образы haute couture из новой линейки Valentin Yudashkin kids.

КИШИНЕВ 7 мар — Sputnik. Из Парижа в весну, — так можно назвать шоу, которое пройдет на сцене Кремлевского дворца 8 марта. На днях известный модельер представил в столице Франции осенне-зимнюю коллекцию, а сейчас на подиум выйдут модели в весенних и летних нарядах. Этот показ посвящен русским театральным художникам начала ХХ века.

Сообщается, что в новой коллекции преобладают акварельные нежные оттенки, которые дополняются яркими акцентами. Гости концерта увидят воздушные платья из кружев и органзы, сложные жакеты и брючные костюмы, а также другие предметы одежды, декорированные бисером и стеклярусом.

"Коллекцию отличает уникальный декор. Вышивки бисером и стеклярусом в различных техниках украшают корсеты и удлиненные пиджаки. Впервые в коллекции будут представлены детские образы haute couture из новой линейки Valentin Yudashkin kids", — отмечается в сообщении Дома моды Юдашкина.

А в концертной программе выступят: Иосиф Кобзон, певица Жасмин, Филипп Киркоров, Валерия, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, арт-группа "Сопрано" Михаила Турецкого, балет Аллы Духовой "Тодес" и др.