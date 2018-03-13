Кишинев становится для России транзитной авиагаванью

В начала лета пассажирские самолеты будут дважды в неделю летать из Воронежа в Кишинев и обратно.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. С первого июня 2018 года авиакомпания Fly One намерена возобновить регулярные рейсы между Воронежем и Кишиневом.

© Sputnik. Vladimir Polusatov Пассажиры Кишиневского аэропорта теперь будут больше читать

Ранее пресс-служба Воронежского аэропорта анонсировала открытие рейсов в столицу Молдовы еще с весны 2018 года, но изначальные сроки запуска перелетов сдвинулись.

По данным, опубликованным во вторник пресс-службой Воронежского аэропорта, из Воронежа в Кишинев самолеты будут летать дважды в неделю — утренним рейсом в понедельник и вечерним в пятницу.

Время полета — час 20 минут. В понедельник самолет из Кишинева в Воронеж будет вылетать в 5.40 по местному времени, а обратно — в 8.00, по пятницам — в 19.00 и 21.20 соответственно.

Летать пассажиры будут на лайнерах Airbus A320.

Рейс в Кишинев из Воронежа станет возможной частью транзитных полетов в города Европы.