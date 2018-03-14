Рогозин о космическом оружии: США "открывают ящик Пандоры"

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что США "открывают ящик Пандоры" заявлениями о возможности размещения оружия в космосе.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род войск — космические войска.

"Новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы. У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", — сказал глава Белого дома, выступая в Калифорнии.

Трамп сказал, что сначала не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

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"Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", — сказал Трамп.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", — заявил Рогозин, которого цитирует РИА Новости.

Россия неоднократно заявляла, что считает недопустимым размещение в космическом пространстве оружия любого рода.

Также ранее представители Пентагона и ВВС выступали против создания нового рода войск, поскольку, с их точки зрения, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен.

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США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и (предположительно) противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.