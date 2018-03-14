Скончался режиссер фильма "Соломенная шляпка" - Леонид Квинихидзе

Режиссер умер в Москве на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Уходит легендарная плеяда деятелей советского театра и кино. Вслед за молниеносно облетевшей шестую часть земного шара новостью о смерти любимейшего артиста Олега Табакова — весть о новой утрате российского кинематографа: в Москве скончался Леонид Квинихидзе — режиссер таких известных и полюбившихся в свое время зрителям фильмов, как "Соломенная шляпка", "Крах инженера Гарина", "Миссия в Кабуле", "Мэри Поппинс, до свиданья". В последнем одну из главных и прославленных своих киноролей — мисс Эндрю сыграл Олег Табаков.

© Кадр: видео YouTube / Prt Scr ANNAplisetskaya Режиссер Леонид Квинихидзе

Известный советский и российский режиссер Леонид Квинихидзе умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Об этом стало известно в среду, 14 марта.