Российский МИД заявил об ответных мерах в отношении Лондона

КИШИНЕВ, 14 — мар —Sputnik. В заявлении МИД России говорится, что Москва обещает принять ответные меры на объявленные Лондоном шаги по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", — говорится в сообщении.

Великобритания в связи с так называемым "делом Скрипаля" в недельный срок высылает сотрудников российского посольства. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, высланы будут "незаявленные работники спецслужб", всего 23 человека, а также Лондон приостанавливает все двусторонние контакты с РФ и отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

Мэй сообщила также об экстренном созыве Совета НАТО. В среду вечером, заявила она, по инициативе Лондона пройдет заседание Совета Безопасности ООН, на котором британская сторона потребует от союзников поддержки в подготовке "международного ответа" РФ.