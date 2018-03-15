Москва ответит зеркально на действия Лондона

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров сообщил РИА Новости , что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

На вопрос о сроках высылки дипломатов, Лавров ответил: "Скоро".

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала накануне, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ — "абсолютно сумасшедшими".

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению, а Лавров назвал подобные обвинения чушью. Он подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.