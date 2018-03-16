Музыканты группы "Пикник" попали в серьезное ДТП по дороге в Рязань, где они должны были выступить в пятницу вечером.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Участники популярной рок-группы "Пикник" в пятницу попали в аварию.

По данным российских СМИ, микроавтобус, в котором путешествовали музыканты, столкнулся с кроссовером марки Honda и вылетел в кювет.

ДТП произошло в районе российского города Гусь-Хрустальный на 50-м километре дороги Владимир-Тума, по пути из Владимира в Рязань.

Участники группы получили ушибы, ссадины и сотрясение мозга. У барабанщика "Пикника" Леонида Кирноса диагностировали перелом позвоночника. Три музыканта, в том числе и фронтмен группы Эдмунд Шклярский, госпитализированы.

Рок-группа "Пикник" была образована в 1978 году. В текущий состав группы входят солист Эдмунд Шклярский, ударник Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский.

Ближайшие концерты группы отменены. В пятницу вечером "Пикник" должен был выступить в Рязани.