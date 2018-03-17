Гражданин Молдовы хотел "выкупить" своего земляка-работорговца

Хотелось как лучше, получилось как всегда - под таким "лозунгом" прошло расследование дела о попытке гражданина Молдовы подкупить полицейского в России, чтобы тот не экстрадировал задержанного на родину.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. В России, в Воронежской области, произошло событие, заметное не только для местных жителей, но и для Молдовы.

© Sputnik/ Игорь Руссак Уролог из Онкоинститута попался на взятке

Дело в том, что гражданин Молдовы оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку представителям российской полиции за незаконное освобождение своего земляка. Этот другой гражданин Молдовы 28 лет находился в международном розыске из-за причастности к торговле людьми. Его задержали в ноябре 2017 года.

В тот же день в отделение полиции явился 40-летний друг и соотечественник задержанного и предложил полицейским подкуп, чтобы те не экстрадировали его в Молдову, где итог один — суд, сообщают в субботу российские СМИ.

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Глава отдела полиции отказался от 100 тысяч рублей в виде взятки и тут же вызвал в свой кабинет дежурного. Против мужчины было возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку должностному лицу.

Суд признал гражданина Молдовы виновным, наказав его на 200 тысяч рублей штрафа. Деньги, которые иностранец предлагал в качестве взятки, были изъяты и переданы в доход государства.