Группа "Пикник" в аварии - новые подробности происшествия

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Стали известны подробности аварии, в которой пострадали участники известной российской рок-группы "Пикник".

© Sputnik/ Владимир Астапкович Музыканты группы "Пикник" попали в серьезное ДТП

Напомним, что в пятницу днем музыканты попали в аварию на одной из трасс европейской части России. Микроавтобус, в котором путешествовали артисты, столкнулся с кроссовером марки Honda и вылетел в кювет.

ДТП произошло во Владимирской области, в районе города Гусь-Хрустальный на 50-м километре дороги Владимир-Тума, по пути из Владимира в Рязань.

Все участники и директор группы Владимир Сафронов (всего шесть человек) находились в микроавтобусе. Некоторые из них получили ушибы, ссадины и сотрясение мозга. У барабанщика "Пикника" Леонида Кирноса подозревали перелом позвоночника. Три музыканта, в том числе и фронтмен группы Эдмунд Шклярский, госпитализированы в больницу города Гусь-Хрустальный.

Ближайшие концерты группы были отменены. В пятницу вечером "Пикник" должен был выступить в Рязани.

Оказалось, что водитель автомобиля Honda вылетел на встречную полосу, о чем он сообщил журналистам в субботу.

"Я стал обгонять КамАЗ, почти обогнал. Дорога была плохо чищена. Меня начало водить, и я улетел на "встречку", — заявил водитель Илья П.

Глава Гусь-Хрустального района Владимир Кабенкин сообщил прессе, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.

Рок-группа "Пикник" была образована в 1978 году. В текущий состав группы входят солист Эдмунд Шклярский, ударник Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский.